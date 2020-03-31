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AB'nin Akdeniz'de yeni misyonu başlıyor

Avrupa Birliği, Libya'da silah ambargosunun uygulanmasını sağlamak için yeni operasyonu "IRINI"nin yarın başlayacağını duyurdu.

31 Mart 2020 Salı 16:15
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AB'nin Akdeniz'de yeni misyonu başlıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesinde Akdeniz'deki yeni askeri operasyonun 1 Nisan'da resmi olarak başlayacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanması için başlatılan operasyona Yunanca "barış" anlamına gelen "IRINI" isminin verildiği, operasyonda hava, uydu ve deniz varlıklarından yararlanılacağı aktarıldı.

Yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplanacak

Açıklamada, operasyon kapsamında Libya açıklarında gemilerin denetleneceği, yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplanacağı kaydedildi.

Operasyonda aynı zamanda Libya Sahil Güvenlik güçlerine eğitim verileceği bildirilen açıklamada, insan kaçakçılığı gibi suçları işleyen örgütlerle mücadeleye de katkı sağlanacağının altı çizildi.

Açıklamada, Operasyonun Tuğamiral Fabio Agostini tarafından yönetileceği, karargahın İtalya'nın başkenti Roma'da olacağı duyuruldu.

Operasyonun 31 Mart 2021'e kadar süreceği ifade edilen açıklamada, sürecin üye ülkelerin denetimi altında yürütüleceği aktarıldı. 

Anahtar Kelimeler:
ABAvrupa BirliğiLibyaKoronavirüsCoronavirüs
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