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AB'nin nüfusu 513,5 milyona yükseldi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:09
AB'nin nüfusu 513,5 milyona yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi, 2019 yılı itibarıyla AB üyesi ülkelerin toplam nüfusunun 513,5 milyon olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin toplam nüfusu 2019 yılı itibarıyla 513,5 milyona ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2018 yılının başında 512,4 milyon olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 513,5 milyona ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1,1 milyon kişi artış gösterdi.

Almanya, 83 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 67 milyon ile Fransa, 66,6 milyon ile İngiltere, 60,4 milyon ile İtalya, 46,9 milyonla İspanya ve 38 milyonla Polonya izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 82 milyon 3 bin 882 kişi olarak ölçüldü.

GÖÇ ARTIŞI

AB üyesi 28 ülkede 2018 yılında ölümlerin sayısı doğumları geçti. AB’de bu dönemde toplam 5,3 milyon ölüm, 5 milyon doğum gerçekleşti. AB'nin nüfus artışı yaklaşık 1,1 milyon göçmenden kaynaklandı.

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ABNüfusHaber
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