AB onay verdi: İki otomotiv devi birleşecek

ABD-İtalyan ortaklığındaki FCA ile Fransız PSA'nın birleşme teklifine yönelik rekabet soruşturması tamamlandı.

Birleşme ile dünyanın 4'üncü büyük otomobil grubu "Stellantis" kurulacak.

Firmalar taahhütte bulundu

Birleşmeye onay için firmalar, Toyota için tesislerinde hafif ticari araç üretimini sürdürme ile araç bakım ve tamir ağlarını rakiplerinin araçlarına açma taahhüdünde bulundu.

FCA ve PSA grupları, geçen yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşmıştı.

Rekabete AB Komisyonu denetimi

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor. AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde Komisyon, birleşmeleri engelleyebiliyor.