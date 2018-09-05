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AB Projesi 'Ölümcül Tehlike' İle Karşı Karşıya

AVRUPA'DAKİ BAZI DEVLETLER, PROJEYİ ZAYIFLATMAYA HATTA YIKMAYA ÇALIŞIYOR

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:12
AB Projesi 'Ölümcül Tehlike' İle Karşı Karşıya

 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, bazı üyelerin AB'yi zayıflatmak ya da yıkmak istediğini söyledi.

Oettinger, Almanya Federal Sivil Toplum Kuruluşları Birliğince düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, AB'ye yönelik tehditlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bence AB projesi, 'ölümcül tehlike' ile karşı karşıya. Avrupa'daki bazı devletler, projeyi zayıflatmaya hatta yıkmaya çalışıyor." diyen Oettinger, bu devletlerin Polonya, Macaristan, Romanya ve İtalyan hükümeti olduğunu iddia etti.

Oettinger, kendi ülkesi olan Almanya'yı da eleştirerek, Berlin yönetiminin özellikle bütçe konusunda AB için yeterli heyecanı ortaya koyamadığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
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