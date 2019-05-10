AB reform toplantısından ne çıktı? Türkiye'den 'Helsinki ruhu canlansın' çağrısı

Avrupa Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta bu toplantıyı gerçekleştirerek AB'ye sembolik bir mesaj veren Türkiye, öncelik olarak ilan ettiği vize serbestisinde geri kalan 6 kriter için çalışmaları hızlandırma kararını açıkladı.

Türkiye, ayrıca adaylık statüsünü aldığı Helsinki Zirvesi'nin 20. yılında tam üyelik perspektifi için "Helsinki ruhunun canlandırılması" çağrısında bulundu.

Son yıllarda Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan sorunları aşmaya çalışan Türkiye, 2018'in Ağustos ve Aralık aylarında REG toplantıları yapmış ve yapılacak reformlarla ilgili süreci başlattığını ilan etmişti.

Buna paralel olarak AB ile yıllardır işletilmeyen siyasi diyalog toplantılarını da gerçekleştiren Türk hükümeti, 9 Mayıs'ta REG toplantısını bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapılan toplantının ardından yayımlanan bildiride, bu toplantının 9 Mayıs'ta yapılmasının tesadüf olmadığı şu ifadelerle kaydedildi:

"9 Mayıs, Avrupa bütünleşmesinin temellerinin atıldığı gündür. REG toplantıları da ülkemizin Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde gerçekleştirilen reformlara kaynaklık eden en önemli mekanizmadır. Bu nedenle, toplantımızın 9 Mayıs Avrupa gününde düzenlenmesi AB sürecindeki kararlılığımızı ortaya koymaktadır."

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Vize serbestisi hızlanacak

Müzakere sürecinin siyasi değerlendirmeler nedeniyle kesildiğini, bu kilitlenmenin hiçbir tarafa yarar getirmeyeceği kaydedilen bildiride, "AB'den beklentimiz, Türkiye'ye diğer aday ülkelerle eşit davranması ve teknik olan bir süreci siyasi engellerden arındırmasıdır" beklentisi dile getirildi.

Türkiye'nin AB üyeliği hedefine "sıkı sıkıya bağlı" olduğu vurgulanan bildiride, REG'de Türkiye'nin önceliği şöyle anlatıldı:

"Vatandaşlarımızın Schengen alanına vizesiz seyahatine imkan sağlayacak olan Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanması birincil önceliğimizdir. Bu çerçevede, REG toplantımızda kalan kriterlerin yerine getirilmesi sürecinin hızlandırılması kararı alınmıştır. Vatandaşlarımıza, ekonomi de dahil olmak üzere pek çok alanda fayda sağlayacak Vize Serbestisi Diyaloğu'nu tamamlamaya yönelik önümüzdeki dönemde atılacak adımları netleştirdik."

Türkiye, vize serbestisi için gerekli 72 kriterden 66'sını gerçekleştirmişti. Geri kalan 6 kriter arasında AB'nin en önemli beklentisi, terörle mücadele yasasının AB ve Avrupa Konseyi standartlarına göre değiştirilmesi.

Türkiye'nin terör tanımını çok geniş ve muğlak bulan AB, yasada yapılacak değişikliklerin kısa sürede uygulamaya alınmasını da önemsiyor.

Yargı reformu stratejisi açıklanacak

Bildiride, geçen seneki toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda Adalet Bakanlığı'nın başlattığı Yargı Reformu Stratejisi'ni çalışmasının tamamlandığı ve kamuoyuna yakın zamanda açıklanacağı iletildi.

Bildiride, "Yargı alanında yol haritamızı teşkil edecek Strateji doğrultusunda birçok reformu hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, temel hak ve özgürlükler alanında kapsayıcı bir yaklaşımla çalışmaları yürütülen İnsan Hakları Eylem Planımızı en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız," denildi.

Bildiride, bu stratejinin ilk adımı olarak Türkiye Adalet Akademisi'nin 2 Mayıs'ta kurulduğunu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurumsal yapısının güçlenmesine yönelik adımların da atılacağı kaydedildi.