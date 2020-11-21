Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Sahte evrakçılar mahkemeye çıkarıldı
Sahte evrakçılar mahkemeye çıkarıldı
Araçtan tarihi eser çıktı
Araçtan tarihi eser çıktı
Ağır Suç İşlemek İçin Gizli İttifak Kurdular
Ağır Suç İşlemek İçin Gizli...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...

AB Savunma Bakanları toplantısına korsan katılımcı

AB Savunma Bakanları toplantısında yaşanan dijital güvenlik zafiyeti Avrupa'nın gündeminde. Hollanda Savunma Bakanı, toplantının şifresini kapatmayı unutunca, Hollandalı bir gazeteci toplantının başına korsan olarak katılarak bakanlarla sohbet etti.

21 Kasım 2020 Cumartesi 14:27
548 Okunma
AB Savunma Bakanları toplantısına korsan katılımcı

Hollandalı bir gazeteci, Avrupa Birliği Savunma Bakanlarının video konferans yoluyla yapılan toplantısına katılarak gündem oldu.

Adres ve şifresiyi kapatmayı unuttu

Aslında her şey Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in meslektaşlarıyla yapacağı toplantıyı sosyal medya hesabından duyurmasıyla başladı. O paylaşımda, konferans oturumunun adresini ve şifresini tam olarak kapatmamıştı.

Bunu fark eden gazeteci Daniel Verlaan, ofisindeki bilgisayarından söz konusu adrese girerek bir anda kendini 26 ülkenin savunma bakanlarıyla sohbet ederken buldu.

Gazeteci ile Borell'in sohbeti bakanları güldürdü

Gazeteci katılımcıları selamladı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile sohbet etti.

Borell, gazeteciye, "Savunma Bakanlarının gizli bir toplantısına katıldığını biliyor musunuz?" diye sordu. Gazeteci durumun farkında olduğu belirtip "ayrılıyorum" dedi.

Toplantının başında yaşanan bu sohbet bakanları güldürdü. Ancak bu olay, gizli toplantıların güvenliği ile görüşmelere erişilebilirlik tartışmalarını da gündeme getirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ'den Avrupa uyarısı: "Pandemide Avrupa’yı zorlu bir 6 ay daha bekliyor"
DSÖ'den Avrupa uyarısı: "Pandemide Avrupa’yı zorlu bir 6 ay daha bekliyor"
Lavrov: Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı anlaşmaya bağlılıklarını teyit etti
Lavrov: Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı anlaşmaya bağlılıklarını teyit etti
Oxford'un yaptığı koronavirüs araştırması umut verdi
Oxford'un yaptığı koronavirüs araştırması umut verdi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim