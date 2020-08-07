Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Önce dövdüler sonra soydular
Önce dövdüler sonra soydular
Önce darp etti sonra bıçakladı
Önce darp etti sonra bıçakladı
1 yıldan fazla kaçak gezdi
1 yıldan fazla kaçak gezdi
6 gün daha tutuklu kalacak
6 gün daha tutuklu kalacak
Flaş Haber
2 yeni pozitif vaka
Kapat

AB seyahat listesini güncelledi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini yeniden güncelledi.

07 Ağustos 2020 Cuma 20:22
705 Okunma
AB seyahat listesini güncelledi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, en son 30 Temmuz'da güncellediği listeden Fas'ı çıkararak tekrar yayımladı.

Daha önce seyahatin izin verildiği Fas'ın çıkarıldığı yeni listeye göre salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan AB'nin dış sınırları, Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de kısıtlama uygulanmayacak.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Öte yandan, söz konusu liste, ülkelerdeki COVID-19 durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek.

AB Komisyonu da üye ülkelere, evli olmayan çiftlere uygulanan yasakların kaldırılması için çağrıda bulundu.

Seyahat kısıtlamalarının çok sayıda çifti etkilediğine dikkati çeken Komisyon, üye ülkelerin gecikmeden sorunu çözmeleri gerektiğini ifade etti.

Seyahat kısıtlamaları

AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.

Bilimsel verilere dayanarak hazırlandığı iddia edilen listenin siyasi olduğu ve objektif kriterlere dayanmadığı eleştirileri de yapılıyor. 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAvrupa Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 324'e yükseldi
Fransa'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 324'e yükseldi
Yunanistan sınır kapısını 8 saat süreyle kapatacak
Yunanistan sınır kapısını 8 saat süreyle kapatacak
Hindistan'da iniş sırasında pistin dışına çıkan uçak ikiye bölündü
Hindistan'da iniş sırasında pistin dışına çıkan uçak ikiye bölündü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim