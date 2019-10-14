AB Türkiye’yi kınadı

AB, Türkiye’nin askeri harekâtının tüm bölgedeki istikrar ve güvenliğin altını oyduğunu, sivillere yönelik daha fazla eziyet, daha fazla yerinden edilme ve insani yardıma erişimin engellenmesiyle sonuçlandığını savundu.

Almanya ve Fransa tarafından teklif edilen silah ambargosu ise AB genelinde tüm ülkelerde kabul görmedi.

AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’deki askeri harekâtının ‘dramatik sonuçları’ olduğu belirtildi ve bazı AB ülkelerinin silah ihracatını durdurduğu kaydedildi.

AB dışişleri bakanları bugün Lüksemburg’da toplanmıştı. Toplantı sonrası dışişleri bakanları, “Üye ülkeler Türkiye’ye silah ihracatıyla ilgili kendi güçlü ulusal pozisyonlarına bağlı kalıyor” açıklaması yaptı.

YAPTIRIM LİSTESİ HAZIRLAMA KONUSUNDA ANLAŞTILAR



Öte yandan Avrupa Birliği hükümetleri, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında yaptığı petrol ve doğalgaz sondaj çalışmalarından dolayı bir ekonomik yaptırım listesi hazırlama konusunda anlaştı. Yaptırımın hedefindeki isimler ise şu anda açıklanmadı.

AB dışişleri bakanları, “Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına yapılan yasa dışı sondaj çalışmalarıyla ilgili tüm gerçek şahısları ve tüzel kişileri hedef alan sınırlayıcı tedbir düzenlemesi taslağı” hususunda anlaşmaya vardılar.

Öte yandan AB ülkeleri Türkiye’ye silah satışı ile ilgili olarak her ülkenin katı ulusal tutumunu sürdürmesi kararı aldı.