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AB ülkelerine göç eden İngilizlerin sayısı arttı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının (Brexit) ardından diğer AB ülkelerine yerleşen İngiliz vatandaşlarının sayısı yüzde 30 arttı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:23
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AB ülkelerine göç eden İngilizlerin sayısı arttı

İngiliz Guardian gazetesinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine dayandırdığı haberde, Brexit sonrasında İngiltere'den diğer AB ülkelerine göçün arttığı kaydedildi.

Haberde, 2008-2015 arasında yılda 56 bin 832 İngiliz vatandaşının AB'ye üye ülkelere göç ettiği, bu sayının 2016-2018 döneminde 73 bin 642'ye yükseldiği belirtildi.

AB ülkelerinden vatandaşlık alan İngiliz sayısının yüzde 500 arttığına dikkatin çekildiği haberde, İngilizlerin en çok Alman vatandaşlığına geçmeyi tercih ettiği belirtildi.

Haberde, Brexit oylamasının yapıldığı 2016'dan sonra 31 bin 600 İngilizin Almanya'nın vatandaşı olduğu ve bu sayının yüzde 2000'lik bir artışa denk geldiği aktarıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen Berlin Sosyal Bilimler Merkezi araştırmacısı Daniel Auer, diğer AB ülkelerine göç eden İngiltere vatandaşlarının sayısındaki ciddi artışın, bir ülkenin büyük ekonomik veya siyasi krizden etkilenmesinin ardından beklenebilecek düzeyde olduğunu kaydetti.

İngiltere, 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereAvrupa BirliğiGöç
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