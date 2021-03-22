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AB ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, aralarında Türkiye ile ilişkilerin de bulunduğu dış politika konularını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

22 Mart 2021 Pazartesi 14:36
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AB ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de toplandı

Bakanların 25-26 Mart'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne hazırlık amacını taşıyan toplantının resmi gündeminde, Türkiye-AB ilişkileri, Güney Komşuluğu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile videokonferans yönetimiyle görüş alışverişi ve güncel konular bulunuyor.

Güncel konular arasında Rusya, Myanmar, Venezuela, Hong Kong, Batı Balkanlar ve Gürcistan başlıkları yer alıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 10 Aralık 2020'deki zirve toplantısında, Türkiye ile ilişkilerin nasıl ilerleyeceğini belirlemek için liderler tarafından mart zirvesinde sunulmak üzere rapor hazırlamakla görevlendirilmişti. Dışişleri bakanlarının toplantısında, bu rapora son şeklinin verilmesi bekleniyor. Raporda, Türkiye ile ilişkilerde diyalog yolunun tercih edilmesine vurgu yapılacağı öngörülüyor.

Borrell, Çavuşoğlu ile görüşecek

Borrell, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya konularının toplantıdaki ana gündem maddelerinden ikisi olacağını söyledi.

Bugün uzun bir toplantı yapacaklarını belirten Borrell, toplantı sonrasında akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ilişkileri değerlendireceklerini bildirdi. 

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