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AB ülkelerinin tamamında babalık izni en az 10 gün olacak

28 Ocak 2019 Pazartesi 16:08
AB ülkelerinin tamamında babalık izni en az 10 gün olacak

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri vatandaşların iş ve özel hayatları arasında dengeyi kurabilmeleri, daha verimli ve mutlu bir şekilde çalışabilmeleri için önemli bir adım attı.

Euronews’un haberine göre, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi iki yıldır tartışılan babalık izni konusunda uzlaştı. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında bundan böyle erkekler en az 10 gün babalık iznine çıkabilecek. İzin ücretinde annelerin durumuna kıyasla hiçbir şekilde kesinti yapılmaması planlanıyor.
EBEVEYN İZNİNE ÜCRET KARŞILIĞINDA ÇIKILACAK
Öte yandan 4 aylık ebeveyn izni de hem anne hem baba için sıkılaştırıldı. İzin günlerinin ebeveynler arasında üçüncü bir kişiye aktarılmasına ve kadınların iş hayatından uzun süre uzak kalmasına sıcak bakılmıyor. Ebeveyn iznine ücret karşılığında çıkılması bütün üye ülkelerde mecbur hale gelecek. Ücretler üye ülkeler tarafından belirlenecek.
Avrupa Birliği her yıl kişi başına hayatı kolaylaştırmak için en az 5 gün izin günü de sağlanmasını öngörüyor.

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"AB İÇİN DEV BİR ADIM"
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupa Komisyonunun adalet ve sosyal işlerden sorumlu üyesi Vera Jourova anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Uzun tartışmaların ardından daha sosyal bir Avrupa Birliği için dev bir adım atıldığını" ifade ettiler.
Fransa 11-18 gün arası babalık izni hakkı tanıyor. Almanya'da ise babalık izni uygulaması bulunmuyor.
Avrupa Birliği direktifinin AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Daha sonra ise uygulamanın iki yıl içerisinde bütün Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB ülkeleriBabalık Izni
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