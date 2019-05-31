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AB vatandaşlarından İngiltere'ye 750 bin başvuru

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, 750 binden fazla Avrupa Birliği (AB) vatandaşının Brexit’ten sonra İngiltere’de kalmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:15
AB vatandaşlarından İngiltere'ye 750 bin başvuru
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İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, yaptığı açıklamada, 750 binden fazla AB vatandaşının Brexit'ten sonra İngiltere'de kalmak için başvuruda bulunduğunu söyleyerek, “AB vatandaşları, bu ülkeye bu kadar katkıda bulunan arkadaşlarımız, komşularımız ve meslektaşlarımızdır. Brexit’in sonucu ne olursa olsun kalmalarını istiyoruz” dedi.

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İngiltere’de yaşayan 3 milyondan fazla AB vatandaşına ne olacağı konusu, Brexit görüşmelerinde ilk ele alınanlardan biriydi. AB vatandaşlarının Brexit anlaşmasının onaylansa da onaylanmasa da yerleşik statü başvurusunda bulunmak için en az 31 Aralık 2020 tarihine kadar vakitlerinin olduğu bildirilmişti.

AB Yerleşme Programı kapsamında, beş yıl boyunca sürekli olarak İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarına şu anda olduğu gibi çalışma ve eğitimle yardım ve hizmetlere erişme hakları verilerek yerleşik statü verilebilir.

Hükümet yetkilileri, Polonyalıların İngiltere’de kalmak isteyen AB vatandaşlarından en büyük grubu oluşturduğunu ve 103 bin 200 kişinin şimdiye kadar başvurduğunu, ardından 89 bin 900 ile Romanya ve 70 bin 800 ile İtalya’nın geldiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Vatandaşlarıİngiltere
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