AB ve İngiltere arasında imzalar atıldı

Avrupa Birliği tarafından, A Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB - İngiltere ticaret ve işbirliği anlaşmasını imzaladı.

1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak anlaşma, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından imzalanmak üzere Birleşik Krallık'a gönderildi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "Bugün imzaladığımız anlaşma, Avrupa Birliği'nin benzeri görülmemiş bir birlik seviyesi sergilediği aylarca süren yoğun müzakerelerin sonucudur. Temel çıkarları tam olarak koruyan adil ve dengeli bir anlaşmadır. Anlaşma vatandaşlar ve şirketler için istikrar ve öngörülebilirlik oluşturuyor " ifadelerini kullandı.