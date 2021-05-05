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AB ve İngiltere, Kıbrıs görüşmeleri için ivme yaratılmasını istiyor

AB ve İngiltere'nin, Kıbrıs görüşmeleri için ivme yaratılmasını istediği bildirildi. AB ve İngiltere, BM'nin çabalarının desteklenmesine yönelik tam destek verdi...

05 Mayıs 2021 Çarşamba 22:25
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AB ve İngiltere, Kıbrıs görüşmeleri için ivme yaratılmasını istiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Londra'da düzenlenen G7 bakanlar toplantısı kapsamında yaptıkları görüşmede anlaştıklarını açıkladı.

Borrell ve Raab tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, AB'nin İngiltere Delegasyonunun başkanı olarak görev yapan büyükelçi, devlet misyonlarının şefleri düzeyinde temsil statüsü sahibi olacak.

AB'nin Londra'daki büyükelçisi, diğer büyükelçiler gibi İngiltere devletinin başkanı olan Kraliçe'ye güven mektubunu sunacak. Ayrıca, AB delegasyonunun görevlilerinin diplomatik dokunulmazlıkları ve ayrıcalıkları bulunacak.

"Brexit" olarak adlandırılan İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrasında taraflar arasında diplomatik temsilin nasıl olacağı konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı. İngiltere, AB'nin bir devlet değil, "uluslararası kuruluş" olduğunu savunarak AB büyükelçisi ve diplomatlarına tam diplomatik statü vermeyi reddetmişti.

AB yönetimi de buna karşılık İngiltere'nin AB daimi temsilcisi olan büyükelçisinin AB yetkilileriyle toplantılarına izin vermemişti.

AB İLE İNGİLTERE, KIBRIS GÖRÜŞMELERİ İÇİN İVME YARATILMASINI İSTİYOR

Açıklamada, Borrell ve Raab'ın AB-İngiltere iş birliği ile dış politika ve güvenlik politikaları hakkında görüş alışverişi yaptığı ifade edildi.

İkilinin Kıbrıs meselesine çözüm bulmayı amaçlayan görüşmeleri ele aldıkları kaydedilen açıklamada, "Borrell ve Raab, iki tarafın bir sonraki görüşmesi için ivme yaratılmasına duyulan ihtiyaca vurgu yaptı ve süreçte BM'nin çabalarının desteklenmesine yönelik tam desteklerinin altını çizdi." ifadesi yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 27-29 Nisan'da Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs konulu gayriresmi konferans düzenlenmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres, konferansta Kıbrıs sorunun çözümü amacıyla resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulunamadığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABİngiltere
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