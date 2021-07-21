AB yasal süreç başlatmıştı: Macaristan, 'eşcinsellik yasasını' referanduma götürüyor

Budapeşte yönetimi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun geçen hafta 'eşcinsel haklarını ihlal eden' yasaları sebebiyle Macaristan'a karşı yasal süreç başlatmasının ardından geri adım attı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, geçen ay kabul edilen ve AB'nin tepkisine çeken 'eşcinsellik yasasının' referanduma götüreceklerini duyurdu.

Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Brüksel, son haftalarda yasayla ilgili olarak Macaristan'a açıkça saldırdı. Çocuklarımızın geleceği tehlikede, bu konuda taviz veremeyiz" diyerek halkı 'hayır' oyu vermeye çağırdı.

Orban halk oylamasının tarihini açıklamazken, referandumda 5 soru sorulacağını söyledi. AB'den henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.

Oylamadaki sorular şöyle olacak:

-Ebeveynlerin rızası olmadan reşit olmayan çocuklar için okullarda cinsel yönelim dersleri verilmesini destekliyor musunuz?

-Reşit olmayan çocuklar için cinsiyet değiştirme operasyonu tanıtımı yapılmasını destekliyor musunuz?

-Reşit olmayan çocukların da cinsiyet değiştirme hakkına sahip olmasını destekliyor musunuz?

-Çocukların cinsel yönelimini etkileyen içeriklerin herhangi bir kısıtlama olmadan gösterilmesini destekliyor musunuz?

-Cinsiyet değiştirme tanıtımı yapan görüntülerin medyada yayınlanmasını destekliyor musunuz?

AB Komisyonu Başkanı ve 13 AB üyesi ülke yasayı kınadı

Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve Letonya'nın 22 Haziran'da imzaladığı ortak bildiride, yasal düzenlemeye tepki gösterilmişti.

Yasanın, eşcinsellere karşı ayrımcılık içerdiği ve fikir özgürlüğünü ihlal ettiği savunulan bildiride, farklılıkları kabul etmenin ve eşit tutmanın AB'nin temel değerleri olduğu ve bundan taviz verilemeyeceği kaydedilmişti.

‘Bu Macar yasası utanç verici’

Yasaya sert tepki gösteren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Bu Macar yasası utanç verici. Sadece cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmakla kalmıyor, aynı zamanda AB'nin temel değerlerine de aykırı. Bu konuda taviz yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yasanın içeriği

Macaristan'da, 15 Haziran'da kabul edilen yasayla, okullarda 18 yaş altındaki kişilere eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine dair bilgilendirici içeriklerin gösterilmesi 'eşcinselliği teşvik ettiği' gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Yasaya göre televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini, 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.

2010'dan beri başbakanlık görevini yürüten Orban ve göç karşıtı söylemleriyle gündeme gelen, gelecek nisan ayında seçimlere girecek.