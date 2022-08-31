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AB'ye kötü haber: Gaz sevkiyatı üç günlüğüne durdu

Rus doğal gazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatlar üç günlüğüne durduruldu.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:25
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AB'ye kötü haber: Gaz sevkiyatı üç günlüğüne durdu


Rusya’dan Avrupa'ya doğalgaz akışı üç günlüğüne durdu. 

Kuzey Akım’ın yürütücü firması Nord Stream AG'nin yayımladığı verilere göre, boru hattı üzerinden 31 Ağustos ila 2 Eylül tarihlerinde doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirilmesi planlanmıyor.

Gazprom’dan 19 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım hattında çalışan tek kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğalgaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, doğalgaz sevkiyatlarının yaptırımlardan ötürü durduğunu, Avrupalı siyasilerin attıkları adımlar nedeniyle vatandaşların çok fazla para ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Gazprom, boru hattında kullanılan çeşitli parçaların bakımının yaptırımlar nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle boru hattından gönderilen doğalgaz miktarını yaklaşık yüzde 80 düşürmüştü.

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