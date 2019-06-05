AB'ye 'Türkiye ile işbirliğine son ver' çağrısı

Almanya'nın önde gelen barış enstitüleri, Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacı politikalarını sert bir dille eleştirdi, yaşama hakkının korunması önceliğinin Akdeniz’de fiilen askıya alındığını belirtti.DW Türkçe'nin haberine göre, barış enstitüleri tarafından hazırlanan 2019 yılı Barış Raporu, Berlin’de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Raporda, AB’nin yasadışı göçle mücadele adı altında izlediği politikalar eleştirilirken, bunun sonucunda insan hayatının korunması önceliğinin Akdeniz’de fiilen askıya alındığı belirtildi. Ayrıca, AB’nin sınırlarında insan onurunu hiçe sayan koşullara göz yumulduğu, hatta izlenen politikalarla bunun desteklendiği kaydedildi.

2019 yılı Barış Raporu’nda, Akdeniz’de 2000 yılından bu yana en az 35 bin kişinin boğularak hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtilirken, AB’nin dış sınırları “dünyanın en ölümcül sınırları” olarak nitelendirildi.

AB’nin insani değerleri gözeten sığınmacı politikalarına liderlik etmesi gerekirken, sınırlarını kapatarak kendisini izole ettiğine işaret edilen raporda, Avrupa'nın dış sınırlarında çok kapsamlı, sofistike bir 'buraya girilemez' rejimi uygulandığı belirtildi

Barış enstitüleri, AB’nin bu amaç doğrultusunda 'otoriter yönetimlerin' iş başında olduğu Libya, Sudan veya Türkiye gibi göç krizinde transit ya da kaynak ülke konumundaki devletlerle işbirliklerine gitmesini eleştirdi. DW Türkçe'nin haberine göre, barış enstitüleri tarafından hazırlanan 2019 yılı Barış Raporu, Berlin’de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.