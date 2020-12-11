Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan...
Gizli ittifakta 2 gün daha tutukluluk
Gizli ittifakta 2 gün daha...
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk

AB Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım çıkmadı

Brüksel'deki zirvede Yunanistan'ın ağır yaptırım talepleri kabul görmedi. Zirvenin sonuç bildirgesinde "Avrupa Birliği Türkiye ile diyaloğa fırsat tanımak istiyor" denildi.

11 Aralık 2020 Cuma 10:04
1145 Okunma
AB Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım çıkmadı

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı. Karar, Mart 2021'de yapılacak zirveye ertelendi.

Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi devam ederken sonuç bildirisinin Türkiye ile ilgili bölümü üzerinde saatler süren müzakerelerin ardından uzlaşıya varıldığı açıklandı ve bildirinin ilgili kısmı paylaşıldı. 

Bildiride, Türkiye'nin tek taraflı adımlara ve provokasyonlara devam ettiği, AB'ye karşı söylemini yükselttiği iddia edilerek, Oruç Reis gemisinin Antalya Limanına dönmesinin not edildiği, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için gerginliğin düşürülmesinde AB tarafının ısrarcı olduğu ifade edildi.

Bildiride, AB'nin Türkiye ile karşılıklı çıkara ve iş birliğine dayalı ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkarı bulunduğu tekrarlanarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin AB ve üyeleriyle gerçek bir ortaklığı desteklemek, farklılıkları diyalog ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek için hazır olduğunu göstermesi halinde pozitif Türkiye-AB gündemi hala masadadır. Bu tür bir gündem ekonomi ve ticaret alanlarını, halklar arasında teması, yüksek düzeyli diyaloğu ve göç konusunda devamlı işbirliğini kapsayabilecektir. AB Konseyi, AB ile Türkiye arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini vurgulamaktadır."

AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere finansal yardım sağlamaya devam etmek için ve göç yönetimi konusunda hazır olacağı bildirildi.

Bildiride, 11 Kasım 2019'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "yetkisiz olduğu ileri sürülen" arama faaliyetleri hakkında alınan kısıtlayıcı tedbir kararı temelinde, daha önce hazırlanan listeye ek yapılması için AB Konseyi'ne çağrı yapıldı.

Ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu'nun, Mart 2021'de yapılacak zirveye kadar Türkiye-AB siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin durumunun yanı sıra listeye ek yapılması kararının kapsamının genişletilmesini de içerecek şekilde nasıl yol alınacağına dair araçlar ve seçeneklerle ilgili rapor sunması istendi.

Bildiride aynı zamanda kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması kınandı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesi gerektiği savunuldu. 

AB'nin Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde çözümüne yönelik müzakerelerin BM himayesinde yeniden hızla başlamasını desteklediği belirtilen bildiride, "aynısının Türkiye'den de beklendiği" ifade edildi.

AB Konseyi ayrıca AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini ileriye taşımasını istedi. 

Bildiride son olarak, "AB, Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili konularda ABD ile koordinasyon içinde olmayı amaçlayacaktır." denildi.

22 ÜLKE KARŞI ÇIKTI

Yunanistan, Türkiye'ye silah ambargosu, AB fonlarının askıya alınması gibi sert yaptırımlar uygulanmasını talep ediyordu.

Almanya ise, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin askıya alınmasına neden olacak katı önlemlerin alınmasına karşı çıkıyordu.

Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avusturya ve Lüksemburg'un dışındaki 21 ülke de Almanya ile aynı görüşte.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı çalışmaları hatalı sonuç verdi, çalışmalar durduruldu
Aşı çalışmaları hatalı sonuç verdi, çalışmalar durduruldu
Bir turist köpek balığı saldırısıyla öldü
Bir turist köpek balığı saldırısıyla öldü
ABD, casus uydusunu uzaya yolladı
ABD, casus uydusunu uzaya yolladı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim