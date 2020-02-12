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Abbas: İsrail müzakereye hazırsa ben de hazırım

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere hazırsa, ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım." dedi. 

12 Şubat 2020 Çarşamba 09:12
Abbas: İsrail müzakereye hazırsa ben de hazırım
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Abbas, dün İsrail-Filistin sorununun ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planının ele alındığı oturumda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitap etti.

Trump yönetiminin sözde barış planında, işgal altındaki Kudüs'ün İsrail'e "hediye" olarak verildiğini belirten Mahmud Abbas, Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olamayacağını, Batı Kudüs'ün İsrail, Doğu Kudüs'ün ise Filistin'e ait olduğunu vurguladı. 

Abbas, Filistin'in BM Güvenlik Konseyinin tüm kararlarına bağlı olduğuna işaret ederek, ülkesinin şiddet ve terörü reddettiğini ve her zaman barış çağrısı yaptığını ifade etti. 

İsrail'in Filistin'in "barış fırsatlarını kaçırdığı" iddialarını da reddeden Mahmud Abbas, "Biz her fırsatı ciddiye aldık, çünkü barış halkımızın yararına. Moskova'ya 3 kez gittim ama o (Netanyahu) gelmedi. Bu durumda barışı reddeden kim?" diye konuştu.

BM GÜVENLİK KONSEYİNE "ULUSLARARASI KONFERANS" ÇAĞRISI

Abbas, Filistin'in siyasi çözüm olmadan ekonomik bir çözümü kabul etmeyeceğini vurgulayarak, "Sayın Trump'a ABD'nin teklif ettiği planın barış ve istikrar getirmeyeceğini söylemek istiyorum, çünkü uluslararası meşruluğu ortadan kaldırıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Trump'dan adil olmasını ve uluslararası kararların uygulanmasını desteklemesini beklediklerini söyleyen Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Güvenlik Konseyine ise uluslararası bir konferans için çağrı yaptı. 

Filistin halkının İsrail işgaline daha fazla katlanamayacağı ve mevcut durumun adeta patlamak üzere olduğu uyarısında bulunan Abbas, "Bu durumdan kaçınmak için yeni bir umuda ihtiyacımız var ve lütfen bu umudu elimizden almayın. İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere hazırsa, ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım." ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Abbasİsrail
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