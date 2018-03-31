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Abbas'tan BM'ye çağrı

Abbas, "Bir sonraki Arap Zirvesi'nde mesajımız açık olacak ve ulusal ilkelere bağlılığı temsil edilecek." ifadesini kullandı.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:03
Abbas'tan BM'ye çağrı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'e (BM) Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Filistin televizyonunda yayınlanan konuşmasında Abbas, Gazze sınırında yaşanan olaylarda çok sayıda Filistinlinin şehit düşmesinden tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Abbas, "Bir sonraki Arap Zirvesi'nde mesajımız açık olacak ve ulusal ilkelere bağlılığı temsil edilecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sabah saatlerinden itibaren sınıra akın etmişti.

Sabah saatlerinden bu yana Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri 15 Filistinliyi şehit etmiş, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki gösterilere müdahalesinde yaklaşık bin 400 Filistinli yaralamıştı.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan olaylarda 15 Filistinliyi şehit etmesi ve işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere müdahalede orantısız güç kullanması sonucu yaralanan yüzlerce Filistinli için cumartesi günü yas ilan edilmişti. 

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta, "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.

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