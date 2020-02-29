Afganistan'da 19 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek anlaşmaya göre, ABD, 135 gün içinde Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600'e indirecek. ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek.
ABD, 19 yıl sonra Afganistan'dan çekiliyor
ABD ile Taliban temsilcileri, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı.
29 Şubat 2020 Cumartesi 16:57
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Daha zamanla irak suriye kibris 12 adalar kibristan da cekileceksiniz ama biz hep burdayiz