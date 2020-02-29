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ABD, 19 yıl sonra Afganistan'dan çekiliyor

ABD ile Taliban temsilcileri, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 16:57
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ABD, 19 yıl sonra Afganistan'dan çekiliyor

Afganistan'da 19 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek anlaşmaya göre, ABD, 135 gün içinde Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600'e indirecek. ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek. 

Anahtar Kelimeler:
AfganistanABD
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Ahmet asan 2020-02-29 18:13:55

Daha zamanla irak suriye kibris 12 adalar kibristan da cekileceksiniz ama biz hep burdayiz

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