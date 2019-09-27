Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

'ABD, AB liderleri üzerinden müzakere için mesaj gönderdi'

 İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak İran olarak yaptırım şartları altında bir müzakereyi kabul etmediklerini belirtti.

27 Eylül 2019 Cuma 16:51
'ABD, AB liderleri üzerinden müzakere için mesaj gönderdi'

New York'taki BM Genel Kurulu görüşmelerinin ardından ülkesine dönen Ruhani, başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, müzakerelerin yapılması konusunda ısrar ettiğini ve kendisine müzakereler yapıldığı takdirde "ABD'lilerin yaptırımları kaldıracağını" bildirdiğini aktaran Ruhani, şöyle konuştu: 

"AB ülkelerinin liderlerine adil ve özgür bir ortamda gerçekleşmesi şartıyla müzakerelere hazır olduğumuzu bildirdim. 'Müzakerelere ve P5+1 toplantısına ne zaman hazırsınız?' diye soruyorlardı, ben de 'Ortamı hazırlayın 1 saat sonra P5+1 toplantısı için hazırız' dedim."

"Amerikalılar AB liderleri üzerinden müzakerelerin olması halinde tüm yaptırımların kaldırılacağı yönünde mesaj gönderdi." diyen Ruhani ancak yöntemi kabul etmediklerini belirterek, "Yaptırım şartlarında ve baskı altında yapılacak müzakerelerin sonucunun ne olacağını kimse öngöremez." dedi.

"ABD, MÜZAKERELERE ENGEL OLUYOR”

Ruhani, ülkesinin müzakerelerden korkmadığını ve kaçmadığını, buna karşılık ABD'nin ise müzakerelere engel olduğunu söyledi. 

Müzakere masasına oturulması için öncelikle yaptırım ve baskıların kalkması gerektiğini kaydden Ruhani, "İran müzakerelerden korkmuyor ve kaçmıyor. Sorunun çözülmesini istemeyen ve müzakerelere engel olan taraf ABD'dir." dedi. 

Saudi Aramco saldırısıyla ilgili İran'ı suçlayan ülkeleri de eleştiren Ruhani, Türkiye ve Rusya dahil birçok ülkenin İran'ın suçlanmasının doğru olmadığı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlattı. 

Ruhani ayrıca, İran'ın nükleer silah sahibi olmak istediği yönündeki iddialara ilişkin "Nükleer silah sahibi olmak isteyen bir ülke, en azından kontrolleri azaltır, fakat biz kontrolleri azaltmadık." ifadelerini kullandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABDİran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da iki araç çarpıştı: 16 ölü, 5 yaralı
Hindistan'da iki araç çarpıştı: 16 ölü, 5 yaralı
Hollanda'da restoran ve kafelerde sigara tamamen yasaklandı
Hollanda'da restoran ve kafelerde sigara tamamen yasaklandı
Suudi Arabistan kapılarını yabancı turistlere açıyor
Suudi Arabistan kapılarını yabancı turistlere açıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim