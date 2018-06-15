ABD Adalet Bakanlığından Comey'e ağır suçlama

ABD Adalet Bakanlığı, 2016 ABD başkanlık seçim sürecinde Hillary Clinton e-postaları soruşturmasını uygunsuz şekilde yürüttüğü gerekçesiyle Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski direktörü James Comey'i kusurlu buldu.

ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz'in hazırladığı ve Demokratların başkan adayı Clinton'ın e-postalarıyla ilgili yürütülen soruşturmayı ele alan rapor yayımlandı.

500 sayfayı aşkın raporda eski FBI Direktörü Comey, söz konusu Clinton e-postaları soruşturmasını FBI prosedürlerine uygun şekilde ele almamakla eleştirildi.

Raporda Comey'nin Adalet Bakanlığına haber vermeden basına açıklama yaptığı ve soruşturmayla ilgili bazı aşamaları FBI kurallarına uygun yerine getirmediği sonucuna varıldığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Comey'nin bazı FBI prosedürlerine uymamasında "herhangi bir siyasi motivasyon gütmediğine" inanıldığı kaydedildi.

"TRUMP'I DURDURACAĞIZ"

Öte yandan Amerikan kamuoyu ile ilk kez paylaşılan bir mesaj trafiği, FBI'ın bazı üst düzey yöneticilerinin Donald Trump'ın başkan olmaması için adım atmaya hazır olduklarını ortaya koydu.

Raporda, o dönem Clinton soruşturmasını yürüten Comey'den sonraki iki numaralı isim olan FBI karşı istihbarat ajanı Peter Strzok'un, "Trump Başkan olmayacak değil mi?" diye soran FBI avukatı Lisa Page'e "Onu (Trump'ı) durduracağız." şeklinde mesaj attığı belirtildi.

Söz konusu mesajlaşmanın yer aldığı rapor, seçildiği süreçte Trump'a karşı FBI'ın taraflı davranıp davranmadığı tartışmasını yeniden alevlendirdi.

BEYAZ SARAY'DAN DEĞERLENDİRME

Öte yandan günlük basın brifinginde konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, kendilerinin başından beri "FBI'ın, Trump'ı hedef aldığını" dile getirdiklerini söyledi.

Sanders, eski FBI Direktörü Comey'i kovan Trump'ın haklı olduğunu da savundu.

ABD Başkanı Trump, 2016'daki başkanlık seçim döneminde kendi kampanya ekibine FBI tarafından bir "muhbir" yerleştirildiğini iddia etmiş ve "Umarım bunlar doğru değildir ama öyleyse bu durumun ülkemizin tarihinde benzeri yok. Umarım doğru değildir ama doğru gibi görünüyor." demişti.

Comey'nin görevine 9 Mayıs 2017'de son veren Trump, birçok kez "Comey'i kovarak ülkeye büyük bir hizmet ettiğini" iddia etmişti.