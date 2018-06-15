Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
196.507
DOLAR
4.7136
STERLİN
6.2578
EURO
5.4650
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

ABD Adalet Bakanlığından Comey'e ağır suçlama

ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz'in hazırladığı ve Demokratların başkan adayı Clinton'ın e-postalarıyla ilgili yürütülen soruşturmayı ele alan rapor yayımlandı.

15 Haziran 2018 Cuma 10:01
ABD Adalet Bakanlığından Comey'e ağır suçlama

ABD Adalet Bakanlığı, 2016 ABD başkanlık seçim sürecinde Hillary Clinton e-postaları soruşturmasını uygunsuz şekilde yürüttüğü gerekçesiyle Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski direktörü James Comey'i kusurlu buldu.

ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz'in hazırladığı ve Demokratların başkan adayı Clinton'ın e-postalarıyla ilgili yürütülen soruşturmayı ele alan rapor yayımlandı.

500 sayfayı aşkın raporda eski FBI Direktörü Comey, söz konusu Clinton e-postaları soruşturmasını FBI prosedürlerine uygun şekilde ele almamakla eleştirildi.

Raporda Comey'nin Adalet Bakanlığına haber vermeden basına açıklama yaptığı ve soruşturmayla ilgili bazı aşamaları FBI kurallarına uygun yerine getirmediği sonucuna varıldığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Comey'nin bazı FBI prosedürlerine uymamasında "herhangi bir siyasi motivasyon gütmediğine" inanıldığı kaydedildi. 

"TRUMP'I DURDURACAĞIZ"

banner39
Öte yandan Amerikan kamuoyu ile ilk kez paylaşılan bir mesaj trafiği, FBI'ın bazı üst düzey yöneticilerinin Donald Trump'ın başkan olmaması için adım atmaya hazır olduklarını ortaya koydu.

Raporda, o dönem Clinton soruşturmasını yürüten Comey'den sonraki iki numaralı isim olan FBI karşı istihbarat ajanı Peter Strzok'un, "Trump Başkan olmayacak değil mi?" diye soran FBI avukatı Lisa Page'e "Onu (Trump'ı) durduracağız." şeklinde mesaj attığı belirtildi.

Söz konusu mesajlaşmanın yer aldığı rapor, seçildiği süreçte Trump'a karşı FBI'ın taraflı davranıp davranmadığı tartışmasını yeniden alevlendirdi.

BEYAZ SARAY'DAN DEĞERLENDİRME

Öte yandan günlük basın brifinginde konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, kendilerinin başından beri "FBI'ın, Trump'ı hedef aldığını" dile getirdiklerini söyledi.

Sanders, eski FBI Direktörü Comey'i kovan Trump'ın haklı olduğunu da savundu.

ABD Başkanı Trump, 2016'daki başkanlık seçim döneminde kendi kampanya ekibine FBI tarafından bir "muhbir" yerleştirildiğini iddia etmiş ve "Umarım bunlar doğru değildir ama öyleyse bu durumun ülkemizin tarihinde benzeri yok. Umarım doğru değildir ama doğru gibi görünüyor." demişti.

Comey'nin görevine 9 Mayıs 2017'de son veren Trump, birçok kez "Comey'i kovarak ülkeye büyük bir hizmet ettiğini" iddia etmişti. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'de her yıl 20 milyon kan bağışı yapılıyor
AB'de her yıl 20 milyon kan bağışı yapılıyor
Almanya'da hükümette çatlak derinleşiyor
Almanya'da hükümette çatlak derinleşiyor
AP'den Myanmar'a etnik temizliği durdurma çağrısı
AP'den Myanmar'a etnik temizliği durdurma çağrısı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim