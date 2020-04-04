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ABD, Almanya’nın maskelerine el koydu iddiası

Koronavirüs kriziyle başa çıkmak için Amerikalı bir firmaya parasını ödeyerek 400 bin maske siparişi veren Almanya’nın maskelerine ABD'nin el koyduğu iddia edildi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 12:25
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ABD, Almanya’nın maskelerine el koydu iddiası

Çin yapımı FFP2 ve FFP3 sınıfı yüz maskeleri, ilk olarak Alman hükümeti tarafından polis teşkilatı için COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında parası peşin olarak ödenerek bir Amerikan firmasından sipariş edildi.

200 bin koruyucu maskenin ise Almanya’ya girmeden ABD'ye yönlendirildiği iddia edildi. 

Alman hükümeti toplam 400 bin maske siparişini, Çin'de fabrikası bulunan Amerikalı bir üreticiye vermişti.

Teslimatın 200 bin adeti Bangkok Havaalanı'ndan Almanya'ya gönderilecekti. Ancak maskelere ABD’nin el koyduğu belirtildi.

Polis şefi Barbara Slowik, ABD hükümetinin ihracat yasağı yüzünden 200 bin maskenin Almanya’ya gelmediğini açıkladı.

Beyaz Saray ise maskelere el konulduğu iddiasını yalanladı. Daha önce Kanada ve Fransa da, ABD’yi benzer şekilde suçlamıştı.

Kanada’dan ABD’ye maske tepkisi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin COVID-19 ekipmanlarının ihracatını engellemesinden sonra mal akışını sınırlandırmasını hata olarak değerlendirdi.

Trudeau, düzenlediği basın toplantısı sırasında, “Sınırımızda tıbbi ürünler de dahil olmak üzere, önemli mal ve hizmetlerin giriş çıkışının engellenmesi ya da miktarının azaltılması büyük hata olur. Amerikan yönetimini şu anda çok açık bir şekilde uyardığımız nokta budur" dedi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsABDAlmanyaÇin
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