Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bar kavgası cezaevinde son buldu
Bar kavgası cezaevinde son buldu
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
“Resmi görevi kötüye kullanma” davası
“Resmi görevi kötüye kullanma”
3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
3 ayı aşmamak üzere cezaevine...

ABD askeri üslerinde COVID-19 salgını

Japonya'da Okinawa Valisi Tamaki Denny, eyalette yer alan ABD üslerinde çok sayıda yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildiğini duyurdu.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:51
534 Okunma
ABD askeri üslerinde COVID-19 salgını

Konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuşan Vali Tamaki, ABD kuvvetlerince askeri üslerde görülen COVID-19 vakalarına ilişkin hazırlanan rapora ulaştığını belirtti.

Okinawa'daki ABD üslerinde doğrulanan vaka sayılarını görünce şoka uğradığını dile getiren Tamaki, vaka istatistiği paylaşmak yerine "çok sayıda" ifadesini kullanmakla yetindi.

Tamaki, "Kısa sürede bu kadar sayıda vakaya ulaşılması gerçekten talihsizlik. Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var." dedi.

Şimdiye kadar Okinawa'dan bildirilen vakalara, ABD'ye ait Kadena Hava Üssü, Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu, Hansen ve McTureous üslerindeki vaka sayıları dahil edilmedi.

Japonya'nın güneybatısındaki ada eyaleti Okinawa'da bugüne kadar toplam 148 COVID-19 vakası tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler:
ABDCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa, Ayasofya’nın ibadete açılacak olmasını eleştirdi
Fransa, Ayasofya’nın ibadete açılacak olmasını eleştirdi
İsviçre'de Süper Lig ekibi karantinaya alındı
İsviçre'de Süper Lig ekibi karantinaya alındı
ABD'de 8 bin mahkum serbest bırakılacak
ABD'de 8 bin mahkum serbest bırakılacak
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim