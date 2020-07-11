ABD askeri üslerinde COVID-19 salgını

Konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuşan Vali Tamaki, ABD kuvvetlerince askeri üslerde görülen COVID-19 vakalarına ilişkin hazırlanan rapora ulaştığını belirtti.

Okinawa'daki ABD üslerinde doğrulanan vaka sayılarını görünce şoka uğradığını dile getiren Tamaki, vaka istatistiği paylaşmak yerine "çok sayıda" ifadesini kullanmakla yetindi.

Tamaki, "Kısa sürede bu kadar sayıda vakaya ulaşılması gerçekten talihsizlik. Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var." dedi.

Şimdiye kadar Okinawa'dan bildirilen vakalara, ABD'ye ait Kadena Hava Üssü, Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu, Hansen ve McTureous üslerindeki vaka sayıları dahil edilmedi.

Japonya'nın güneybatısındaki ada eyaleti Okinawa'da bugüne kadar toplam 148 COVID-19 vakası tespit edildi.