ABD askerinin Kongre nöbeti

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Temsilciler Meclisi, ikinci azil sürecini başlatacak maddeyi oylayacak.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, "anayasanın 25. ek maddesini" kullanarak Başkan Donald Trump'ı görevden alma çağrısı yapan tasarıyı kabul etti.

Bu şekilde ABD'de Demokratlar, 6 Ocak'taki Kongre baskınının sorumlusu olarak gördükleri Başkan Trump'ın görevden alınmasına yönelik ilk adımı attı.

Eğer, Trump'ın "İsyana teşvik"le suçlandığı madde kabul edilirse, ABD tarihinde hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.

Öte yandan, Trump için başlatılan azil sürecini takip etmek için Kongre'ye giden gazeteciler tarafından çekilen fotoğraflarda, binanın adeta bir kışlaya çevrildiği görüldü.

Yerde yatan askerler, Kongre’yi korumak için ülkenin Maryland ve Virgina eyaletlerinden dün akşam getirildi. Ancak, bu askerlere yatak verilmedi. Askerler de Kongre’nin koridorlarında uyumak zorunda kaldı.

Diğer taraftan, fotoğraf ABD'deki güvenlik endişesinin boyutlarını gözler önüne serdi.

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ONLARCA KİŞİ YARALANDI

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.

Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.