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ABD basını: Kim Jong-Un'un hayatı tehlike altında

ABD basınında yer alan haberlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz hafta bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu iddia edildi.

21 Nisan 2020 Salı 10:42
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ABD basını: Kim Jong-Un'un hayatı tehlike altında

CNN'in ABD istihbaratından bir kaynağa dayandırdığı habere göre  Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un hayatı geçirdiği bir ameliyatın ardından ciddi tehlike altına girdi ve durumu ciddiyetini koruyor.

Kim Jong-un'un büyükbabasının doğum gününün kutlaması olan ve Kuzey Kore'nin en önemli tatillerinden olan 15 Nisan'da görülmemesi de iddiaları güçlendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kim Jong-un ile ilgili raporları gördüklerini ancak raporların kaynağına ulaşamadıklarını açıkladı.

Güney Kore medyasında ise, Kim Jong-un 12 Nisan'da geçirdiği cerrahi operasyonun ardından Kuzey Kore’nin tatil beldesi olan Hyangsan’da bulunan bir villada dinlendiği iddia edildi. Haberde Kim'in sağlığının son aylarda aşırı sigara, obezite ve aşırı çalışma nedeniyle kötüleştiğini belirtildi.

En son 11 Nisan’da gerçekleşen bir hükümet toplantısında görüldüğü ifade edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un koronavirüse yakalanmış olabileceğine dair bir belirtinin olmadığı bildirilirken Daily NK’ya konuşan bir kaynak Kim Jong-un’un Ağustos'tan bu yana kardiyovasküler problemlerle mücadele ettiğini söyledi.

Son Güncelleme: 21.04.2020 10:44
Anahtar Kelimeler:
Kim JongABD
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