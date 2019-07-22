Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor

ABD basınından flaş iddia: Trump Erdoğan’a güvence verdi

Amerikan Wall Street Journal gazetesi (WSJ), ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'ye karşı yaptırım uygulaması yolunda baskıların arttığını yazarken, önemli bir iddiayı gündeme taşıdı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:55
ABD basınından flaş iddia: Trump Erdoğan’a güvence verdi

WSJ, Başkan Trump’ın danışmanlarına Türkiye’ye yaptırım uygulamaktan kaçınmak istediğini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bu yönde güvence verdiğini söylediğini yazdı.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi Amerikalı ve yabancı kaynaklara dayandırılan haberde, Erdoğan’ın Haziran ayında Japonya’daki G20 Zirvesi sırasında Trump ile yaptığı görüşmede S-400’ler konusundaki tansiyonu düşürmeye çalıştığını yazdı.

Öte yandan iki yabancı yetkiliye göre; Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton cuma günü bazı NATO üyesi ülkelerin yetkililerine “Washington Yönetimi, bu hafta muhtemel yaptırımlara ilişkin açıklama yapacak” dedi.

Beyaz Saray da Kongre üyelerine gönderdiği mesajda, Trump’ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Bolton’a danıştıktan sonra karar vereceğini ve meselenin başkanlık yetkisi kapsamı içinde olduğunu savunduğunu bildirdi.

ABD geçen hafta Rus yapımı S-400 füzelerini satın aldığı gerekçesiyle Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmak için düğmeye basmıştı.

Bu gelişmenin ardından Cumhuriyetçi senatörler, Ankara’ya yaptırım çağrısı yapan bir önergeyi Senato’ya sunmuştu.

Önergede ABD Yönetimi'ne Rusya'nın teşkil ettiği tehdidin masaya yatırılması ve Türkiye'nin NATO üyeliği üzerinde düşünülmesi için NATO'da toplantı çağrısında da bulunuluyordu.

Ayrıca Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyelerinden New Jersey Senatörü Bob Menendez, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının yeterli olmadığını savunuyor.

New Jersey Senatörü, Başkan Trump'ın CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulamaması halinde, Senato'ya Washington Yönetimi'ni buna zorlayan yasa tasarısı sunacağını söylemişti.

BEYAZ SARAY’DA KRİTİK TOPLANTI

Bu bağlamda ABD Başkanı Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye’ye yönelik yaptırımlara ilişkin yarın Beyaz Saray’da bir görüşme yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump geçen hafta Cumhuriyetçi senatörlere davetiye göndermiş ve önde gelen isimleri yarın saat 16.00’da Türkiye yaptırımlarıyla ilgili toplantı yapmak üzere Beyaz Saray’a davet etmişti.

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılma kararının duyurulmasının ardından yaptığı ilk açıklamada Trump, Barack Obama yönetimini suçlamış ve şöyle demişti:

“Birçok bakımdan çok zor bir durum. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık.”

G20’DEN SONRA NE YAŞANMIŞTI?

ABD Başkanı Trump, G20 Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında da S-400’ler konusunda selefi Barack Obama’yı suçlamış ve Türkiye’ye açık şekilde hak vermişti.

Trump, Türkiye’nin Patriot almak istediğini ve buna Obama engel olduğunu belirterek, “Erdoğan füzeleri almak istemeye devam etti, onlar da hayır demeye devam etti. Ve [Türkiye’nin] bu füze savunmasına ihtiyacı vardı. Bu kez Rusya ile S-400 almak için anlaşma yaptı ve para ödedi. […] Artık çok geçti ve [Türkiye'nin] yapabileceği bir şey yoktu çünkü S-400'leri almıştı. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanda , G20 Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında Trump’ın bu açıklamasına yönelik bir soru üzerine şunları söylemişti:

“Yaptırımlar konusunda Sayın Trump bugün yaptığı açıklamada, bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABDErdoğanTrumpHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hong Kong’da göstericilere sopalı saldırı: 36 kişi yaralandı
Hong Kong’da göstericilere sopalı saldırı: 36 kişi yaralandı
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İngiliz Maliye Bakanı canlı yayında istifa planını açıkladı
İngiliz Maliye Bakanı canlı yayında istifa planını açıkladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim