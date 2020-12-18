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ABD Başkan Yardımcısı Pence canlı yayında aşı oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı oldu.

18 Aralık 2020 Cuma 17:50
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ABD Başkan Yardımcısı Pence canlı yayında aşı oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams yerel saatle sabah kameraların karşısına geçti.

Ülke halkını aşıya teşvik amacıyla aşı olduklarını belirten Pence çifti ve Adams, aşıya güvendiklerini ve salgının bu şekilde bitebileceğini söyledi.

"Tünelin sonunda ışık görünüyor"

Pence, yaptığı konuşmada, Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının da birkaç saat içinde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmasının beklendiğinin altını çizerek, "Aşıya karşı güven inşa etmek için bu sabah burada toplandık. Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi, salgında önemli bir dönemeçteyiz. Tünelin sonunda ışık görünüyor" dedi.

Trump'ın ne zaman aşı olacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın da gelecek hafta kameralar önünde aşı olması bekleniyor. 

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