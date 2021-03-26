ABD Başkanı Biden'dan, Erdoğan'a davet

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden yetkililer, iklim değişikliğine ilişkin görüşmelere dair açıklama yaptı. Biden, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da olduğu 40 devlet başkanını İklim Zirvesi'ne davet etti.

AP ajansında yer alan habere göre yetkililer, Biden'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i de görüşmelere katılmaya davet ettiği bilgisini verdi.

22 ile 23 Nisan tarihlerinde ABD öncülüğünde düzenlenecek olan görüşmelerde, fosil yakıt kullanımı nedeniyle oluşan kirliliği önlemeye yönelik küresel çabalar ele alınacak.

Bir yetkili, görüşmeler konusunda Washington'un kendi ortaklarının dışındaki tarafları kasten çağırdığını belirtti.

Yetkili, "Bu listede önde gelen aktörler var ve (bu davet) bazı önemli, çetin konuşmalarla alakalı. Bu konunun tüm dünya için ne kadar önemli olduğu göz önüne alarak, bu konuyu konuşmaya ve üst düzeylerde müzakere etmeye istekli olmamız gerekiyor" dedi.