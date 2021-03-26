Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
11 ay hapsi boyladı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Kanlı kavga cezaevinde son buldu
Kanlı kavga cezaevinde son buldu
137 bin Euro'yu hackledi
137 bin Euro'yu hackledi
Flaş Haber
Bir hemşire daha pozitif
Kapat

ABD Başkanı Biden'dan, Erdoğan'a davet

Biden, Erdoğan'ı 22-23 Nisan'da çevrimiçi yapılacak İklim Zirvesi'ne davet etti.

26 Mart 2021 Cuma 22:44
147 Okunma
ABD Başkanı Biden'dan, Erdoğan'a davet

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden yetkililer, iklim değişikliğine ilişkin görüşmelere dair açıklama yaptı. Biden, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da olduğu 40 devlet başkanını İklim Zirvesi'ne davet etti.

AP ajansında yer alan habere göre yetkililer, Biden'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i de görüşmelere katılmaya davet ettiği bilgisini verdi.

22 ile 23 Nisan tarihlerinde ABD öncülüğünde düzenlenecek olan görüşmelerde, fosil yakıt kullanımı nedeniyle oluşan kirliliği önlemeye yönelik küresel çabalar ele alınacak.

Bir yetkili, görüşmeler konusunda Washington'un kendi ortaklarının dışındaki tarafları kasten çağırdığını belirtti.

Yetkili, "Bu listede önde gelen aktörler var ve (bu davet) bazı önemli, çetin konuşmalarla alakalı. Bu konunun tüm dünya için ne kadar önemli olduğu göz önüne alarak, bu konuyu konuşmaya ve üst düzeylerde müzakere etmeye istekli olmamız gerekiyor" dedi.

Son Güncelleme: 26.03.2021 23:48
Anahtar Kelimeler:
BidenErdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'den müjde gibi araştırma
İngiltere'den müjde gibi araştırma
Rusya'dan gövde gösterisi!
Rusya'dan gövde gösterisi!
Van Gogh'un eseri 11,25 milyon euroya satıldı
Van Gogh'un eseri 11,25 milyon euroya satıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim