ABD Başkanı Biden'dan Putin'e çok sert sözler

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal harekatı yedinci gününde devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'dan gündeme oturacak açıklamalar geldi. Putin'den "diktatör" olarak bahseden ve yaptıklarının bedelini ödeyeceğini söyleyen Biden, Rus oligarklara ise "peşinizdeyiz" mesajı verdi.

Biden, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

Konuşmasına Rusya-Ukrayna savaşına değinerek başlayan Biden, "6 gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi tehditkar yollarında ilerleyebileceğini düşünerek özgür dünyanın temellerini sarsmaya başladı ama çok fena yanıldı. Ukrayna'ya girebileceğini ve dünyanın boyun eğeceğini düşündü ama hiç düşünmediği bir güç duvarı ile karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı." dedi.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den halkın her kesimine kadar herkesin sonuna kadar vatanlarını savunduğunu belirterek Zelenskiy'nin Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmasındaki "Aydınlık, karanlığı yenecek." sözlerini anımsattı ve Ukrayna'nın Washington Büyükelçisinin de Kongre'de olduğunu belirtti.

Uyguladıkları yaptırımlar karşısında Rus rublesinin bugüne kadar yüzde 30 değer kaybettiğine işaret eden Biden, "Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin ve Amerikan halkının Ukrayna halkının arkasında olduğunun altını çizen Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimiz boyunca şu dersi öğrendik: Diktatörler saldırganlıklarının bedelini ödemediğinde, daha çok kaosa yol açarlar, yollarına devam ederler. Amerika'ya ve dünyaya yönelik tehditler de artmaya devam eder. Bu nedenle NATO ittifakı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da barış ve istikrarı güvence altına almak için kuruldu. ABD, diğer 29 ülkeyle birlikte NATO'nun bir üyesidir. Bunun bir anlamı var. Amerikan diplomasisinin bir anlamı var. Amerikan çözümünün bir anlamı var."

"PUTİN YANILDI, BİZ HAZIRLIKLIYDIK"

Putin'in Ukrayna'ya savaşını "önceden tasarlanmış" ve "gerekçesiz" olarak nitelendiren Biden, "Putin diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi ülke içinde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık." diye konuştu.

Biden, Rusya'ya karşı çok dikkatli ve kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını belirterek Putin ile karşı karşıya gelmek için Avrupa, Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika'dan ülkelerle koalisyon kurduklarının altını çizdi.

Tüm dünya ile Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısına ne tür bahaneler bulacağını paylaştıklarına işaret eden Biden, "Rusya'nın yalanlarına gerçekler ile karşılık verdik. Şimdi tüm dünya onu yaptıklarından sorumlu tutuyor." ifadelerini kullandı.

RUS OLİGARKLARA "PEŞİNDEN GELECEĞİZ" MESAJI

Avrupa Birliğinin 27 üyesinin yanı sıra İngiltere, Kanada, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve hatta İsviçre'nin Rusya'yı dünyadan hiç olmadığı kadar izole ettiğini kaydeden Biden, "Müttefiklerimizle birlikte şu anda güçlü ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası finans sisteminden koparıyoruz. Rusya Merkez Bankasının rubleyi savunmasını engelleyerek Putin'in 630 milyar dolarlık savaş fonunu değersizleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Rusya'nın teknolojiye erişiminin de kısıtlandığını ve bunun ilerleyen yıllarda ekonomik güçlerini ve askeriyelerini zayıflatacağının altını çizerek "Bugün, bu şiddet yanlısı rejime milyarlarca dolar Rus oligarkları ve yolsuz liderlerine de sesleniyorum. ABD Adalet Bakanlığı, Rus oligarkların suçlarının peşine düşecek özel bir görev gücü kuruyor. Avrupalı ortaklarımız gibi biz de sizin yatlarınızı, lüks apartmanlarınızı, özel jetlerinizi bulup ele geçireceğiz." dedi.

"ASKERİ GÜÇLERİMİZ UKRAYNA'DA RUSYA'YA KARŞI HERHANGİ BİR ÇATIŞMADA YER ALMADI, ALMAYACAK"

Rusya borsalarının yüzde 40 değer kaybına uğradığına ve borsa işlemlerinin hala askıda olduğuna işaret eden Biden, "Rus ekonomisi sersemlemiş durumda ve bunun tek suçlusu Putin." dedi.

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım sağlamaya devam ettiğinin ve edeceğinin altını çizerek "Şu konuda açık olayım. Askeri güçlerimiz Ukrayna'da Rusya'ya karşı herhangi bir çatışmada yer almadı, almayacak. Askerlerimiz Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, Putin'in batıya ilerlemeye karar vermesi durumunda NATO müttefiklerimizi savunmak için gidiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin NATO müttefiklerine destek amacıyla Amerikan kara, hava ve deniz kuvvetlerini Polonya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya dahil NATO ülkelerine konuşlandırdığını anımsatan Biden, "ABD ve müttefikleri kolektif güçlerinin tüm gücüyle NATO ülkelerinin her bir santim toprağını savunacaktır." mesajını verdi.

"RUS DİKTATÖR, YABANCI BİR ÜLKEYİ İŞGAL EDİYOR VE BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Gelecek günlerin Ukrayna halkı için zor geçeceği uyarısında bulunan Biden, "Biden şiddet ve kaosun fitilini ateşledi. Sahada belki bazı kazançlar elde edebilir ama bunun için uzun vadede yüksek bedeller ödemeye devam edecek." diye konuştu.

Biden, 30 yıldır bağımsız olan Ukrayna halkının özgürlüklerini ellerinden almak isteyenlere hoşgörü göstermediğini belirterek "Rus bir diktatör, yabancı bir ülkeyi işgal ediyor ve bunun bedelini ödeyecek." dedi.

ABD'nin Rus ekonomisini hedef alırken Amerikan iş gücünü ve tüketicilerini de koruyacağını belirten Biden, bugün stratejik petrol rezervlerinden 30 milyon varil petrolü kullanıma açtıklarını ve gerekirse daha da fazlasını yapacaklarını kaydetti.

BIDEN, UKRAYNA İLE İRAN'I KARIŞTIRDI

Putin'in Ukrayna savaşında Rusya'nın daha zayıflarken dünyanın daha da güçlendiğine işaret eden Biden, dünyanın Ukrayna'ya destek için birleştiğini dile getirdi.

Biden, konuşmasında "Ukraynalılar" yerine "İranlılar" ifadesini kullanarak "Milletlerimiz arasında derin bağlar kuran Sayın Ukraynalı Amerikanlar, sizinleyiz. Putin, Kiev'i tanklarla kuşatabilir ancak İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak." dedi.

UKRAYNA'NIN WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİ KONUŞMAYI JILL BIDEN İLE İZLEDİ

Biden'ın konuşmasını Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova da Biden'ın eşi Jill Biden'ın yanında izledi.

Öte yandan Kongre üyeleri de Ukrayna ile dayanışma ile yakalarına Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı kurdelalar taktı.

ATANMIŞ VARİS, TİCARET BAKANI OLDU

Ayrıca ABD'de gelenek olduğu üzere Ticaret Bakanı Gina Raimondo "Designated Survivor (Atanmış Varis)" olarak atandı.

ABD'de başkanın Birliğin Durumu konuşmasını yapacağı gece kabineden 1 üye "Atanmış Varis" oluyor. Başkanlık sırasındaki kişilere ve başkana herhangi bir tehdit oluşması ve bu kişilerin iş yapamayacak hale düşmesi durumunda bu kişi başkan oluyor. Konuşma esnasında atanmış varis güvenli bir yerde tutuluyor. (AA)