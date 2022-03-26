Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler

ABD Başkanı Biden'dan Putin'e: NATO toprağına bir santim geçmeyi aklından bile geçirme

NATO toplantısı için Avrupa’ya giden ABD Başkanı Joe Biden, açıklamalarda bulundu.  Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'i "NATO toprağına bir santim geçmeyi aklından bile geçirme" sözleriyle uyardı.

26 Mart 2022 Cumartesi 20:01
0 Okunma
ABD Başkanı Biden'dan Putin'e: NATO toprağına bir santim geçmeyi aklından bile geçirme
banner108

ABD Başkanı Jpe Biden'ın açıklamalarından satır başları;

Rusya'ya yaptırımlar rubleyi enkaz haline getirdi. burada tek suçlu kişi Putin'dir.

Ukrayna halkının yanınızdayız. Ukrayna halkı ön cephede ulusları için savaşıyor.

Avrupa'daki Amerikan güçleri NATO müttefiklerini savunmak için orada. Rus güçleriyle çatışmak için değil.

Rusya'nın eylemleri onlarca yıl sürecek bir savaş getirmekle tehdit ediyor.

(Putin'e) NATO toprağına bir santim geçmeyi aklından bile geçirme. NATO’nun tüm müttefikleri Rusya’ya karşı birlik oldu.

Putin bu savaşı sonlandırmalı. Bu adam iktidarda kalamaz.

Anahtar Kelimeler:
NATOBidenPutin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anonymous'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e sert mesaj
Anonymous'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e sert mesaj
Biden, Polonya'nın Rzesnow kentine geçti
Biden, Polonya'nın Rzesnow kentine geçti
Kuzey Kore, balistik füzenin test atışı görüntülerini paylaştı
Kuzey Kore, balistik füzenin test atışı görüntülerini paylaştı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim