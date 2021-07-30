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ABD Başkanı Biden'dan yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı

ABD Başkanı Biden, eyalet, bölge ve yerel yönetimlere, yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolar ödeme yapma çağrısında bulundu.

30 Temmuz 2021 Cuma 09:52
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ABD Başkanı Biden'dan yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı

ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın eyalet ve yerel yönetimleri yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolarlık teşvik ödemeye çağırdığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mart ayında hayata geçen 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketi kapsamında, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının olumsuz etkileriyle mücadele için eyalet ve yerel yönetimlere 350 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı hatırlatıldı.

Hazinenin eyalet ve yerel yönetimleri bireysel aşı teşvikleri sağlamak da dahil aşılama çalışmalarını geliştirmek için söz konusu fonları kullanmaya teşvik ettiği aktarılan açıklamada, "Başkan Biden eyalet, bölge ve yerel yönetimlere aşı oranlarını artırmak, toplulukları korumak ve hayatları kurtarmak için ekstra bir teşvik olarak yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolar ödeme yapmaya çağırıyor" denildi.

Açıklamada, Hazinenin aşılamayı desteklemek amacıyla fonları etkin kullanabilmeleri için eyalet ve yerel yönetimlere teknik yardım vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
ABDKroonavirüsAşılamaTeşvik
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