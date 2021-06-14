Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...

ABD Başkanı Biden: Kraliçe bana annemi hatırlattı

ABD Başkanı Joe Biden, Windsor Kalesi'nde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile görüşmesinin ardından kraliçenin ona annesini hatırlattığını söyledi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 08:51
13 Okunma
ABD Başkanı Biden: Kraliçe bana annemi hatırlattı

ABD Başkanı Joe Biden, Kraliçe ile görüşmesinden sonra yaptığı bir açıklamada, “Bana annemin görünüşünü ve cömertliğini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca, "Kraliçe görüşmek üzere olduğum iki liderin kimler olduğunu sordu. Putin ve Xi Jinping hakkında bilgi edinmek istedi" dedi.

Biden, Kraliçe Elizabeth ile görüşmelerinin ardından 95 yaşındaki Kraliçe'yi Beyaz Saray'a davet etti. 

Kraliyet protokolünü ihlal etti iddiası

ABD Başkanı Biden Cornwall'daki bir G7 akşam yemeği etkinliğine katılırken, Kraliyet Protokolünü ihlal ettiği bildirildi.

İngiltere basınına göre, Biden'ın G7 akşam yemeğine katıldığı sırada Kraliyet ailesinden sonra gelmesi ile kraliyet protokolünü ihlal ettiği belirtildi. Biden ve eşinin bahsi geçen protokole, Kraliçe'nin oğlu Prens Charles, Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi Kate'ten 5 dakika sonra geldiği iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
Joe BidenII. Elizabeth
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya lideri Bolsonaro'ya maske takmama cezası
Brezilya lideri Bolsonaro'ya maske takmama cezası
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesinde
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesinde
İsrailliler Netanyahu döneminin sonunu kutladı
İsrailliler Netanyahu döneminin sonunu kutladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim