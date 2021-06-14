ABD Başkanı Biden: Kraliçe bana annemi hatırlattı

ABD Başkanı Joe Biden, Kraliçe ile görüşmesinden sonra yaptığı bir açıklamada, “Bana annemin görünüşünü ve cömertliğini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca, "Kraliçe görüşmek üzere olduğum iki liderin kimler olduğunu sordu. Putin ve Xi Jinping hakkında bilgi edinmek istedi" dedi.

Biden, Kraliçe Elizabeth ile görüşmelerinin ardından 95 yaşındaki Kraliçe'yi Beyaz Saray'a davet etti.

Kraliyet protokolünü ihlal etti iddiası

ABD Başkanı Biden Cornwall'daki bir G7 akşam yemeği etkinliğine katılırken, Kraliyet Protokolünü ihlal ettiği bildirildi.

İngiltere basınına göre, Biden'ın G7 akşam yemeğine katıldığı sırada Kraliyet ailesinden sonra gelmesi ile kraliyet protokolünü ihlal ettiği belirtildi. Biden ve eşinin bahsi geçen protokole, Kraliçe'nin oğlu Prens Charles, Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi Kate'ten 5 dakika sonra geldiği iddia edildi.