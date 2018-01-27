Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli uyarı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli...
Kayıp köpeği bulana 10 bin dolar
Kayıp köpeği bulana 10 bin...
Kozmetik ürünlere dikkat!
Kozmetik ürünlere dikkat!

ABD Başkanı Trump'a Davos'ta 'yuhh' şoku

ABD Başkanı Trump Davos Zirvesi'nin kapanışında yaptığı konuşmada medyaya yönelik suçlamalarının ardından yuhalandı...

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:03
ABD Başkanı Trump'a Davos'ta 'yuhh' şoku
banner10

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’ndaki (WEF) konuşmasında medyaya yönelik kullandığı "Edepsiz, alçak, saldırgan ve sahte" sözlerinin ardından izleyiciler tarafından yuhalandı.

Bill Clinton'un ardından 18 yıl sonra Davos Zirvesi'ne katılan ilk ABD başkanı olan Trump, WEF'in kapanış konuşmasında ülkesinde yıllarca süren durgunluktan sonra ekonominin yeniden büyümeye başladığını söyledi.

Konuşmasının büyük bölümünde küresel iş adamlarına ülkesinde yatırım yapmaya davet eden Trump, "Borsa peş peşe rekor üstüne rekor kırıyor ve seçimden bu yana ülkemize 7 trilyon dolardan fazla servet kattı." dedi.

ABD ekonomisinin dünyanın açık ara en büyük ekonomisi olduğunu belirten Trump, ülkesinin yeniden rekabetçi konuma geçtiğini ve yatırım yapmak için en iyi dönem olduğunu ifade etti.

Trump, ülkesinde kadınlar ve Afrika kökenli Amerikalılar arasında işsizliğin hızla düştüğünü, göreve başlamasından bu yana 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağladıklarına işaret etti.

 ABD'NİN "YALNIZLAŞMASINA" CEVAP

"Bazı ülkeler sistemi suistimal ederse serbest ve açık bir ticaretimiz olamaz." diyen Trump, serbest ticaretin adil olması gerektiğini ve ABD'nin artık adaletsiz uygulamaları görmezden gelemeyeceğini kaydetti.

Trump, başkan olarak göreve başlamasının ardından ABD'nin yalnızlaşmaya ve en önemli müttefiklerinden bile uzaklaşmaya başlamasına yönelik eleştirilere ilişkin, "Önce Amerika demek Amerika'nın tek başına olduğu anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

DEAŞ VURGUSU

ABD ordusuna "tarihi yatırımlar" yaptıklarını anlatan Trump, "Güvenliği sağlamadan refaha kavuşamayız." diye konuştu.

Trump konuşmasında terörizme de değinerek, koalisyona mensup ülkelerin desteğiyle DEAŞ'ın elindeki toprakların neredeyse yüzde yüzünün geri alındığını dile getirdi.

Sadece ABD için değil tüm ülkeler için faydalı bir sistem istediğini savunan Trump, Kuzey Kore ve İran'ın nükleer silahlanmasının önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

TRUMP'A SALONDA SOĞUK DUŞ

Konuşmasının ardından Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab'ın bir sorularını cevaplayan Trump, iş adamı olduğu dönemde medyadan iyi muamele gördüğünü ama siyasete atıldığında medyanın tutumunun değiştiğini ifade etti.

Trump'ın, "Siyasete girene kadar medyanın nasıl ne kadar edepsiz, ne kadar alçak, ne kadar saldırgan ve ne kadar sahte olabileceğinin farkında değildim." şeklindeki sözleri yüzlerce üst düzey delegasyonun bulunduğu salonda yuhalandı.

"Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenen ve bugün sona eren Davos Zirvesi'nde, 400'ün üzerinde oturum gerçekleştirildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres'ten Güney Sudanlı siyasilere ağır eleştiri
Guterres'ten Güney Sudanlı siyasilere ağır eleştiri
Mısır'da cumhurbaşkanı adayına saldırı
Mısır'da cumhurbaşkanı adayına saldırı
Fransa'da sel uyarısı!
Fransa'da sel uyarısı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim