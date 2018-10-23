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ABD Başkanı Trump, Suudi Prensi Selman ile Kaşıkçı cinayeti hakkında görüştü

ABD Başkanı Trump, Suudi Prensi Selman ile Kaşıkçı cinayetini hakkında görüştü. Trump, "Suudi Arabistan'ın soruşturma için istediği bir aylık süre çok uzun" dedi.

23 Ekim 2018 Salı 08:54
ABD Başkanı Trump, Suudi Prensi Selman ile Kaşıkçı cinayeti hakkında görüştü

ABD Başkanı Donald TrumpSuudi Arabistan'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamadan tatmin olmadığını belirtti. 

Trump, Riyad yönetiminin soruşturma için bir aylık süre istediğini belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok." dedi. 

ABD Başkanı Trump, Teksas eyaletinin Houston kentine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Daha önce Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamayı "güvenilir" bulduğunu belirten Trump, bu defaki açıklamadan tatmin olmadığını belirtti. 

Trump, Suudi Arabistan'ın soruşturma için bir aylık süre istediğini belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok." değerlendirmesinde bulundu. 

Soruşturma için Türkiye'de üst düzey ABD'li yetkililer olduğunu ifade eden Trump, "Bu gece ya da yarın sabah bu üst düzey yetkililer dönecek ama hem Türkiye'de hem de Suudi Arabistan'da yetkililerimiz var." diye konuştu.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN ORTAKLIK VURGUSU

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Riyad yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamasından memnuniyetsizliğini belirtmesinin ardından Suudi Arabistan'a gelen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens ile Bakan Mnuchin başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede tarafların, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ile Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu doğrultusunda bu ortaklığın gelecekteki rolünün önemine vurgu yaptığı belirtildi.

İki taraf arasındaki ticaret ile yatırım ilişkileri ve geliştirilmesinin yolları üzerinde durulan görüşmede ayrıca, terörün finansmanı ve yolsuzlukla mücadele konularının ele alındığı kaydedildi.

Görüşmeye Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman bin Abdulaziz, Maliye Bakanı Muhammed Cedan, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Martina Strong'un da katıldığı duyuruldu.

Haberde, Mnuchin ile Prens Muhammed'in görüşmesinde Kaşıkçı olayının gündeme gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Mnuchin, Kaşıkçı olayından sonra Riyad'a gelen ikinci üst düzey ABD'li yetkili olarak dikkati çekiyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kaşıkçı olayının takibi amacıyla 16 Ekim'de Riyad'a ziyarette bulunmuştu.

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