ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Putin, Amerikalı astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na götüren Crew Dragon isimli uzay mekiğinin başarılı fırlatılışıyla ilgili Trump'ı tebrik etti. Uzay alanında karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı yaklaşım teyit edildi" denildi.

Görüşmede, iki liderin, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri de ele aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, "Petrol fiyatlarının istikrarına katkı sunan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler nezdinde yapılan anlaşmanın uygulanması istişare edildi" bilgisi paylaşıldı.

Trump'ın, G7 Liderler Zirvesi'ne Rusya, Avustralya, Hindistan ve Güney Kore'yi de davet etme planlarıyla ilgili Putin'e bilgi verdiği görüşmede, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin de istişare edildiği kaydedildi.