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ABD Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanarak kabul edilen skandal yasa tasarılarının ardından Ankara'da sıcak bir gelişme yaşandı... Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu.

30 Ekim 2019 Çarşamba 12:03
ABD Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi’nin oyladığı iki skandal yasa tasarısı sonrasında sıcak gelişmeler yaşanıyor…

Dışişleri Bakanlığı, göreve yakın zaman önce başlayan ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ın Dışişlerİ Bakanlığı’na çağrıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı gelişmeyi, “ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır” şeklinde duyurdu.

Ankara’nın çok sert bir dille eleştirdiği tasarıların yürürlüğe girmesi için parlamentonun diğer kanadı olan Senato’da da onaylanması gerekiyor. Ancak Senato takviminde bu konularda herhangi bir oylama görünmüyor.

Detaylar geliyor…

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ABDHaber
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