ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı

2 Ekim 2018'de cinayete kurban giden Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında yeni bir gelişme yaşandı.

ABD'nin raporunda 21 kişi, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu tutuldu.

Başta Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) olmak üzere ilgili istihbarat kurumlarının katkıda bulunduğu raporda, Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişinin Veliaht Prens olduğu belirtildi.

ABD'nin raporunda "Suudi Prens Selman, Kaşıkçı'yı Krallığa tehdit olarak gördü" ifadesi yer aldı.

Raporda "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı yakalamak veya öldürmek için Türkiye'de bir operasyonu onayladığını değerlendiriyoruz" denildi.

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