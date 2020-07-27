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ABD, Çin'deki Chengdu Başkonsolosluğu'nu kapattı

ABD, Çin hükümetinin talimatı doğrultusunda Chengdu'daki başkonsolosluğunu kapattı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:57
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ABD, Çin'deki Chengdu Başkonsolosluğu'nu kapattı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Chengdu Başkonsolosluğu'ndaki çalışmaların yerel saatle 10.00'da askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) kararının hayal kırıklığına neden olduğu belirtildi.

Çin Merkezi Televizyonu'na (CCTV) göre, yerel saatle 06.18’de başkonsolosluktaki ABD bayrağı indirildi.

Yüzlerce kişi başkonsolosluk çevresine toplanırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çinli makamlar başkonsolosluğu devraldı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’li diplomatların 10.00'da başkonsolosluğu kapatmasının ardından Çinli yetkili makamların binanın ön kapısından içeri girdiği ve konsolosluğu devraldığı kaydedildi.

Çin’in, ABD’de San Francisco, Los Angeles, Chicago ve New York’ta konsoloslukları ve Washington’da büyükelçiliği bulunuyor.

ABD’nin de Çin’de 4 konsolosluğu ve Pekin’de büyükelçiliği bulunuyor.

İki ülke arasındaki tansiyon ABD'nin Houston'daki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatı vermesinin ardından yükseldi.

ABD yönetimi 22 Temmuz'da, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun 72 saat içinde kapatılması talimatını vermişti.

Çin hükümeti de misilleme olarak 24 Temmuz'da ABD'ye, ülkenin güneybatısındaki Chengdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu 72 saat içerisinde kapatma talimatı vermişti.

Anahtar Kelimeler:
ABDÇinChengdu Başkonsolosluğu
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