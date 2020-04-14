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ABD'de 1 günde 1533 kişi koronavirüsten öldü

ABD'de COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 533 artarak 23 bin 649'a yükseldi.

14 Nisan 2020 Salı 17:44
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ABD'de 1 günde 1533 kişi koronavirüsten öldü

COVID-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 56 artışla 582 bin 634'e, can kaybı bin 533 artarak 23 bin 649’a ulaştı.

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD'yi 172 bin 541 vakayla İspanya, 159 bin 516 ile İtalya ve 137 bin 877 ile Fransa takip ediyor.

ABD'de salgının merkezi New York

Eyaletlere bakıldığında salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 190 bin 288 olan vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 858 artışla 196 bin 146'ya çıktı.

New York'u 64 bin 584 vakayla komşusu New Jersey, 26 bin 867 vakayla Massachusetts takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 10 bin 58 ölümle ilk sıradaki yerini korurken bunu 2 bin 443 ölümle New Jersey ve bin 602 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Toplam 44 bin 308 hasta iyileşti

ABD'de 2 milyon 964 bin 726 kişiye COVID-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 437 artışla 44 bin 308'e ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
Covid-19ABDKoronavirüs
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