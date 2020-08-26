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ABD'de 1 günde 1852 kişi koronavirüsten öldü

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1852 artarak 182 bin 470'e yükseldi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:04
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ABD'de 1 günde 1852 kişi koronavirüsten öldü

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 81 bin 545 artışla 5 milyon 957 bin 484'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1852 artarak 182 bin 470'e çıktı.

Ülkede COVID-19'u atlatanlar 3 milyon 255 bini, test yapılanlar ise 77 milyon 944 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 674 bin 176 vakayla Brezilya ve 3 milyon 246 bin 929 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 682 bin 209 vakayla California, "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken bunu 615 bin 620 vakayla Teksas ve 605 bin 502 vakayla Florida takip ediyor.

Son Güncelleme: 26.08.2020 17:10
Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüs
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