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ABD'de 1 günde 1878 kişi koronavirüsten öldü

ABD'de koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 878 artarak 16 bin 686'ya yükseldi.

10 Nisan 2020 Cuma 18:36
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ABD'de 1 günde 1878 kişi koronavirüsten öldü

COVID-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde dünyada ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 861 artışla 466 bin 299'a, ölenlerin sayısı ise bin 878 artarak 16 bin 686’ya çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 157 bin 22 vakayla İspanya ve 143 bin 626 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'de salgının merkezi "New York"

Eyaletlere bakıldığında salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Öyle ki burada dün 151 bin 79 olan vaka sayısı, 10 bin 728 artışla 161 bin 807'ye çıktı.

New York'u 51 bin 27 vakayla komşusu New Jersey, 21 bin 504 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 7 bin 67 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu bin 709 ölümle New Jersey ve bin 76 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Toplam 26 bin 522 hasta iyileşti

Ülke genelinde COVID-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 26 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, dün 25 bin 410 olan iyileşenlerin sayısı bugün bin 112 artarak 26 bin 522'ye yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüsCovid-19
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