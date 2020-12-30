ABD'de 1 günde 3 bin 393 kişi koronavirüsten öldü

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 393 artarak 346 bin 604'e ulaştı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 190 bin 520 artışla 19 milyon 979 bin 759'a çıktı.

"Worldometers" internet sitesine göre, iyileşenlerin sayısı 11 milyon 850 bine yaklaşırken, ülke genelinde COVID-19 testi yaptıranların sayısı 250 milyonu geçti.

Ölümlerde ilk sırada New York var

Ülkede California eyaleti 2 milyon 235 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 739 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 292 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Can kayıplarında ise 37 bin 681 ile New York ilk sırada yer alıyor.