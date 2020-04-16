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ABD'de 1 günde 4931 kişi koronavirüsten öldü

ABD'de COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a yükseldi.

16 Nisan 2020 Perşembe 17:12
1378 Okunma
ABD'de 1 günde 4931 kişi koronavirüsten öldü

ABD'de COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCovid-19
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Gg 2020-04-16 17:27:18

Bahsettiginiz rakamlari goremedim worldometers ve gisanddata da. Neye dayanarak 4k ölüm oldugunu yazdiniz kaynagida paylasirmisiniz?

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Fatih kemal 2020-04-16 18:13:04

Verileri nerden alıyorsunuz, kaynağınız nedir?
https://www.covidvisualizer.com/
Burdan da inceleyin lütfen!!!

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