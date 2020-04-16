ABD'de COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a yükseldi.
ABD'de 1 günde 4931 kişi koronavirüsten öldü
ABD'de COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a yükseldi.
16 Nisan 2020 Perşembe 17:12
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Bahsettiginiz rakamlari goremedim worldometers ve gisanddata da. Neye dayanarak 4k ölüm oldugunu yazdiniz kaynagida paylasirmisiniz?
Verileri nerden alıyorsunuz, kaynağınız nedir?
https://www.covidvisualizer.com/
Burdan da inceleyin lütfen!!!