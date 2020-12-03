ABD'de 102 yaşındaki kadın bebekken İspanyol gribini, 9 ayda 2 kez de Covid-19'u yendi

ABD’de North Westchester kentinde yaşayan 1918 doğumlu Angelina Friedman, bebekken geçirdiği İspanyol gribinin ardından Mart ayında iki kez yakanlandığı corona virüse karşı hayatta kalmayı başardı.Friedman'a pandeminin ilk dalgasında, Mart ayında Covid-19 teşhisi kondu. Hastaneye kaldırılan 102 yaşındaki Friedman virüsü yenmesinin ardından taburcu edildi. Aradan geçen üç haftalık süre zarfında yeniden corona virüse yakalandı. Friedman ikinci kez corona virüse karşı galip gelmeyi başardı.

İSPANYOL SALGININ ORTASINDA DOĞDU



ABD medyasına konuşan Friedman’ın kızı Joanne Merola, annesinin ikinci defa corona virüs geçirdiğini ve tekrar iyileştiğini anlattı.



Merola annesinin 1918 yılında grip salgının ortasında İtalya’dan New York’a gelen bir göçmen gemisinde doğduğunu belirterek, corona virüse yakalanan en yaşlı kişi olmadığını ama iki defa corona virüs olup iyileşen en yaşlı kişi olabileceğini belirtti.