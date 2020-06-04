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ABD'de 1072 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 72 artarak 109 bin 176'ya yükseldi.

04 Haziran 2020 Perşembe 19:25
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ABD'de 1072 kişi daha koronavirüsten öldü

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 793 artışla 1 milyon 903 bin 941'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 72 artarak 109 bin 176'ya çıktı.

Salgının merkezi New York

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, ABD'de COVID-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şu ana kadar 382 bin 837 vakanın görüldüğü eyalette can kaybı 30 bin 164 oldu.

New York'u 164 bine yakın vakayla New Jersey ve 124 bine yakın vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 19 milyon 115 bini geçerken, iyileşen hasta sayısı ise 689 bine yaklaştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCovid-19
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