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ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı

ABD'de açık artırmada 125 yıllık 10 sent 1,32 milyon dolara (7,5 milyon lira) alıcı buldu.

20 Ağustos 2019 Salı 14:32
ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı

ABD'de açık artırmada 125 yıllık 10 sent 1,32 milyon dolara (7,5 milyon lira) alıcı buldu.

CNN International'da yer alan habere göre, Chicago'da yapılan açık artırmada ABD'de 1894 yılında sadece 24 adet basıldığı belirtilen 10 sentten biri 1,32 milyon dolara Real Salt Lake futbol kulübünün sahibi ve madeni para koleksiyoncusu Dell Loy Hansen'e satıldı.

Hansen'in ABD'de 1792'den bu yana basılan her madeni paradan bir örneği koleksiyonuna katmaya çalıştığı belirtildi.

2016'da 125 yıllık başka bir madeni para 2 milyon dolara satılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD
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