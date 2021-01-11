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ABD'de 1798 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 383 bin 295'e yükseldi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 18:37
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ABD'de 1798 kişi daha koronavirüsten öldü

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son bir günde 216 bin 361 artışla 22 milyon 918 bin 711'e çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 484 bini, COVID-19 testi yaptıranların sayısı 271 milyon 372 bini geçti.

Vakalarda California başı çekiyor

California eyaleti 2 milyon 720 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 975 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 477 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 592 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

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