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ABD'de 2 bin 254 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 358 bin 704'e yükseldi.

03 Ocak 2021 Pazar 17:25
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ABD'de 2 bin 254 kişi daha koronavirüsten öldü

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 287 bin 62 artışla 20 milyon 906 bin 94'e çıktı.

"Worldometers" internet sitesine göre, iyileşenlerin sayısı 12 milyon 362 bini, COVID-19 testi yaptıranların sayısı 256 milyon 750 bini geçti.

Ülkede California eyaleti 2 milyon 393 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 801 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 354 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 244 ölümle New York ilk sırada yer alıyor. 

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